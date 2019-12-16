韓國三星電子已決定，將向大陸西安工廠投資80億美元，提高NAND記憶體的産能。主要是因應大陸智慧手機華為、小米及鴻海的蘋果組裝等廠的市場擴大，三星決擴大西安工廠產能，應對需求增加。

三星今年下半年關閉位於廣東惠州市的手機生產基地，並將產線移往越南、印度，也宣告三星關閉所有在大陸的生產基地，但雖不再在大陸組裝手機，但手機零組件的投資卻持續擴大。同時由於供應有限以及對第五代設備和網路的需求不斷增長，預計明年手機記憶體市場將反彈。

目前，大陸是NAND記憶體全球最大市場，同時聚集著全球主要的手機、IT廠商。三星(中國)半導體副總裁池賢基說，投資西安能夠進一步提高三星在記憶體製造方面的競爭力，同時更好更快應對大陸市場及本土客戶的需求。在西安工廠附近，還有美國蘋果委託組裝iPhone的鴻海精密的工廠等。

三星是全球最大的NAND記憶體製造商，這些記憶體可以永久保存數據，並且可以在移動設備、記憶卡及USB記憶卡和固態硬碟中都是不可或缺的重要零組件。

(中時電子報)