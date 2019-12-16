網紅「波特王」找蔡英文總統合作拍片，昨他在臉書貼出壞消息，表示因為在影片中稱呼了「總統」，因此遭中國大陸新媒體合作方解約，而波特王跟同事覺得「真的太扯了」決定不賺這錢，事發後不僅總統蔡英文表示遺憾與支持，連總統候選人韓國瑜都表態「政治歸政治，經濟歸經濟」，為波特王抗議，沒想到力挺行為卻引發案外案，讓心向祖國的「女版黃安」劉樂妍大怒，倒戈怒嗆：「你不要逼的我們都不回來！」。

韓國瑜與波特王昔日同框。(中時資料照片)

網紅「波特王」因在影片中稱呼蔡英文為「總統」，而引發對岸合作方不滿，即便他先前早跟對方表明不要干涉其創作內容，然如今「金主」不但干涉過頭，甚至要求下架影片並解約，波特王與其團隊最後決定不妥協，因此最終連經營的百萬微博帳號都被改密碼整個端走。

事發後波特王受到許多公眾人物聲援，包含總統候選人韓國瑜，然卻意外掀起另一波瀾，女星劉樂妍隨即在臉書轉貼相關新聞截圖，直言「想在大陸掙錢就必須得是中國人」，痛罵韓國瑜「你要說什麼話？你到底想說什麼話？」，不但要他住口別再說，並怒嗆：「支持國民黨，真是一種恥辱！我現在要投給你。都是因為不得已！」，最後還放話：「你不要逼的我們都不回來！」，韓國瑜硬生生因波特王事件流失重要支持者。

(中時電子報)