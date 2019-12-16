國民黨總統候選人韓國瑜16日走訪高雄棧貳庫，特地搭上白色旋轉木馬，一秒變身網美，記者在場發現「特勤吳彥祖」為貼身保護韓國瑜，也坐在後方的木馬上頭

國安人員同事聽聞在場民眾討論聲後，立馬用無線電說「你要不要下來就好」，「特勤吳彥祖」接到指示後，立即下木馬，跟著站完直到旋轉木馬停止。（柯宗緯攝）

國安人員同事聽聞在場民眾討論聲後，立馬用無線電說「你要不要下來就好」，「特勤吳彥祖」接到指示後，立即下木馬，跟著站完直到旋轉木馬停止。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜16日走訪高雄棧貳庫，特地搭上白色旋轉木馬，一秒變身網美，記者在場發現「特勤吳彥祖」為貼身保護韓國瑜，也坐在後方的木馬上頭，「1號表情」搭旋轉木馬，顯得十分衝突，也有粉絲拍下這難得的畫面，但圍觀民眾議論後，特勤同仁緊急用無線電請「吳彥祖」下馬。

韓國瑜今天陪同黨籍立委候選人陳美雅，一同參訪棧貳庫，之後更搭乘網美必打卡的「白色旋轉木馬」，由於國安人員必須貼身保護韓國瑜，「特勤吳彥祖」也緊跟搭在後面那輛馬車。

不過，由於「特勤吳彥祖」酷酷的表情搭白色旋轉木馬，神情相當嚴肅、不苟言笑，相當盡責注意現場狀況，這畫面也引起在場圍觀民眾議論紛紛，直言「很好趣」。

最後國安人員同事聽聞在場民眾討論聲後，立馬用無線電說「你要不要下來就好」，「特勤吳彥祖」接到指示後，立即下木馬，只搭了1圈就「被迫落馬」，跟著站完直到旋轉木馬停止。

34歲的「特勤吳彥祖」被派跟隨貼身保護韓國瑜，因身材高挑丶外型酷似港星吳彥祖，引起網友議論，本名叫林政宏，堪稱是特勤圈的黃金單身漢。

(中時 )