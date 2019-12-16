大直ATT 4 Recharge與伊特諾網路傳媒攜手舉辦聖誕嘉年華公益音樂會圓滿落幕，邀請伊特諾旗下超過30位等知名才藝主播，在12月14、15日接連兩天熱力開唱。透過紅白2隊PK打賞箱全額捐贈台灣動物保護行政監督聯盟，每日長達6小時的馬拉松接力演唱會，現場吸引大批民眾座無虛席，作為寒冬送暖的公益用途，捐贈總金額破數萬元，為毛孩子們共盡一份心，讓聖誕節前夕充滿愛與溫暖。

動督盟理事長王唯治指出，過去在實施公立動物收容所實施撲殺18個年頭中，高達124萬隻以上的毛孩被「撲殺」，動保團體倡議、立委修法，從2017年2月起停止「撲殺」。然而此為真正考驗的起點而非終點，因為收容所很多老殘疾狗狗，是領養的邊緣動物，上百隻殘疾毛孩依然最弱勢。

希望透過新書發表《永不放棄的愛》告訴大家，社會還是有一群人願意來領養老殘疾毛小孩，其中的主角之一「妞妞」，就是原本一度被放棄，後來被領養，感謝大直ATT 4 Recharge與伊特諾網路傳媒合辦聖誕嘉年華音樂公益會，讓動都盟發揮真正的效益與價值

伊特諾旗下超過30位等知名才藝主播，一連兩日透過紅白2隊PK打賞箱全額捐贈台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟），每日長達6小時的馬拉松接力演唱會。(戴志揚番攝)

ATT 4 Recharge企劃部經理林堯詮表示，ATT集團長期以創新有趣的方式持續經營，而回饋社會不忘本則為集團宗旨，透過與伊特諾合作公益音樂活動能拋磚引玉攜手更多人一起匯聚愛心，惟為響應公益ATT大直店12月的主題名為「Make A Wish」，於館內服務台領取許願卡，掛上館外的聖誕樹上ATT就捐款100元，邀請大家一起做公益。

此外，伊特諾網路傳媒營銷總監吳岱珍指出，社會公益一直以來皆是任何企業的長遠目標，而伊特諾旗下由紅隊隊長吳鎮安及白隊隊長吳容瑋（粉粉）各自領軍竭盡所能，在2隊激烈競爭模式中共創佳績，最終由白隊勝出，總計捐贈金額25,868。活動愛心打賞加碼，伊特諾提供紅白兩隊2,000元現金獎金，輸的隊伍將捐出獎金紅包增加打賞箱收入。

聖誕公益音樂會傳遞溫暖圓滿落幕，未來大直ATT 4 Recharge也將在明年進行改版，將推出更多新奇好吃、有趣的活動與內容，提供不僅限大直內湖地區的優良生活體驗，讓台北的聖誕節充滿愛與溫暖。

(中時電子報)