台大醫院新竹生醫園區分院開幕後，初期營連先開設20個門診。（羅浚濱攝）

「等了20年，終於開幕了！」台大醫院新竹生醫園區分院歷經3任總統及3任縣長，16日在總統蔡英文、台大校長管中閔、台大醫院院陳石池等人共同剪綵開幕，明天就有20個門診，並將與生醫園區生技廠商展開產學合作，打造成為智慧型醫院。

蔡英文表示，大新竹鄉親就醫最大需求就是急重症醫療、癌症治療和心血管、腦血管的疾病，台大新竹生醫分院除提供急重症醫療的功能，未來會設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管和神經醫學中心及急重症醫學中心，以照顧大新竹地區民眾的健康。

縣長楊文科以帶來2個「請命」說，新竹生醫園區已經滿了，拜託總統蔡英文協助在月底前通過台灣知識旗艦園區，並希望台大在竹北校區設立「台大附中」。

生醫分院院長余忠仁說，生醫分院是台大醫院124年來第3次變更的起點，也是國家生醫政策的執行者，包含預測醫學、預防醫學、參與式醫療、個人化醫療和精準醫學，並融入區域醫療系統，更期許成為生醫人才培育，產業發展與國際醫療的重要基地。

台大生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發，共設置一般病床500床（內含研究病床200床）及特殊病床228床，分兩期開設，第一期先開設380床，開設病床並將優先提供生醫園區臨床轉譯研究使用，其餘348床預定於第一期啟用後5年內開設完成。

初期開幕營運先開設門診20診間及42床急性一般病床，檢查、檢驗項目計有一般血液生化、一般血清免疫、鏡檢、X光及超音波等，明年接著開設急診、ICU、心導管室及手術室，貴重醫療設備計有電腦斷層、核磁共振、複合手術及直線加速器等亦會陸續到位，並開啟各急重症醫學中心。

(中時 )