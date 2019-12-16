新北市府指出，目前除了已向交通部鐵道局提出除原先規劃方案外，另外在汐止區也預計增設2站，盼望能與基隆一同協調整合起來。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新北市府指出，目前除了已向交通部鐵道局提出除原先規劃方案外，另外在汐止區也預計增設2站，盼望能與基隆一同協調整合起來。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新北市府指出，目前除了已向交通部鐵道局提出除原先規劃方案外，另外在汐止區也預計增設2站，盼望能與基隆一同協調整合起來。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新北市府指出，目前除了已向交通部鐵道局提出除原先規劃方案外，另外在汐止區也預計增設2站，盼望能與基隆一同協調整合起來。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為使基隆新北兩市生活圈更加緊密，基隆、新北副首長合作交流會議16日早上在基隆召開，市長林右昌在見到新北市副市長吳明機時，更提到基隆市和新北市合作交流方面的默契還滿高的。而市民關切的基隆輕軌捷運進度，新北市府指出，目前除了已向交通部鐵道局提出除原先規劃方案外，另外在汐止區也預計增設2站，盼望能與基隆一同協調整合起來。

新北副市長吳明機指出，透過這個合作的平台，希望讓兩市在交通等各方面促成更多合作。對此，林右昌表示，基隆和新北都有非常好的合作默契與共識，他平常更會與侯友宜透過通訊軟體來直接溝通，他強調，市府之間無論上、下，政策決議及討論的管道都十分暢通，並且執行面也能順利進行。

基隆市府說，雙方皆此機會分別就包含交通、都市規劃、觀光及海洋保育等議題提出多項合作計畫，並且市民關心的「基隆輕軌捷運」，交通部鐵道局綜合規劃報告已簽約啟案，建置完成後將大幅改善基隆、汐止及台北之間的交通問題，副市長林永發表示，藉中央與基隆、新北3個觀光單位共同合作，相信可以為東北角觀光廊帶創造更多觀光效益與產值。

新北市府捷運工程局也表示，目前已向交通部鐵道局提出基隆輕軌捷運於汐止區大同路一段「美式超市costco汐止店」附近和「汐止國泰醫院」附近增站方案，後續相關規劃，還需要與基隆、新北及鐵道局等單位共同整合。

(中時 )