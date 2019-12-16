蔡英文總統最近在出席造勢活動時，宣布「12月31日，一定通過反滲透法，國民黨立委候選人費鴻泰質疑，此舉更讓外界懷疑，究竟民進黨要如此這倉促立法？

費鴻泰指出，最近他到地方辦社區活動，有不少朋友向費鴻泰反映，民進黨是趕著通過反滲透法，到底在著急什麼？

費鴻泰表示，從「民主進步」觀點看，民進黨執政以來的風格應該更接近「鴨霸專政」；無論民意反彈、學者質疑，民進黨就是要強推反滲透法，根本不管此惡法對人民的嚴重影響。

費鴻泰說明，他過去已經多次指出，反滲透法恐將侵害人民的基本權利，讓台灣走向極端的麥卡錫主義。馬前總統辦公室也發布聲明警告，反滲透法影響重大，應該要經行政院提案、各部會討論後，才能正式提出；只有民進黨版，嚴重違反憲政常軌。

他認為，無論外界如何提醒告誡，蔡英文和民進黨都要蠻幹，反滲透法硬推的態度絲毫沒有改變，若要阻止人民的權利遭到侵害，就一定要下架民進黨，才能阻止這種毀憲亂政的惡法。

(中時 )