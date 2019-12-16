馬來西亞康寧寺來台訂作「庚子鼠年數來寶」農曆年燈會主燈。（張朝欣攝）

雲林縣傳統藝術保存者吳登興花燈作品精緻，不僅廣受國內寺廟歡迎，馬來西亞康寧寺今年跨海訂作2座平安燈「庚子鼠年數來寶」，做為農曆年的燈會主燈，16日裝箱運往馬來西亞，與當地民眾一起分享台灣的花燈之美。

北港鎮花燈工藝師吳登興師承父親吳炎林的花燈技藝，至今已有20餘年，作品結合傳統技法與現代元素，雲林縣北港朝天宮、台北市萬華龍山寺等國內著名廟宇均有其作品，今年更獲雲林縣政府登錄為傳統藝術保存者。

吳登興表示，馬來西亞康寧寺住持釋如慧法師之前到台灣參訪，看見他的花燈作品非常喜歡，因此訂作2座平安燈，做為寺方今年農曆年的燈會主燈，他花了近1個月時間把「鼠年數來寶、鑽燈腳生男丁」等元素融入平安燈中，法師看了很滿意。

吳登興說近年來國內花燈技藝因台灣燈會而蓬勃發展，不僅製作技巧更加純熟，也在傳統中加入了現代元素，包括全新的燈光效果、拆卸式燈組、掐絲與粉線雕塑，讓花燈呈現多元樣貌且更加耐用，吸引各國的注意，紛紛到台灣參觀訂製。

吳登興指出，花燈充滿節慶喜氣，除了廣受東南亞國家歡迎，美國也很喜歡充滿東方風情的花燈，之前美國華僑還將他的作品運往美國華盛頓，參加櫻花節、國殤日、國慶日花車遊行，讓台灣花燈在國際上大大露臉。

(中時 )