遠東航空上周驚爆停飛風波，16日繼續成為財委會立委關注焦點。立委質疑，張綱維在遠東航空任內進行非常多的關係人交易，把錢一直往外搬，但合庫卻說不知，是否有缺失？

金管會主委顧立雄16日參加「台灣投資人關係協會年度大會暨亞洲投資人關係連結論壇」接受本報訪問時指出兩點駁斥，一、遠航資金有一部份流到關係人的問題，這部份在金管會提出檢查報告要求合庫改善後，106年12月就已全部改善完畢，已經將相關的關係人資產全部轉給遠航了，107年後就再也沒有資金流向關係人的問題。

二、事實上，106年民航局就要求由合庫銀、遠東航空成立了資訊交流平台，也不會再有資訊不對稱問題。

財委會中有立委指出，交通部民航局曾在106年多次發函，指出遠航將向銀行融資的20多億元借貸給樺壹租賃公司，涉及「資金貸與關係人」問題，要求限期改善，遠航財報上解釋，這是為了代償樺壹公司於公司債務重整期間的代墊款項，但卻向樺壹收取利息，到底是「借貸」還是「代償」，財報疑似不實。

(工商 )