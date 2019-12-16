三洋紡（1472）在來思達（8066）創辦人謝貞德個人入股30％股權後，淨值已來到10元之上；三洋紡16日在法說會上指出，會持續將紡織技術研發應用於家具商機，轉型開發適合戶外家具PP材質用布，成為來思達家具布料供應商之一，並與來思達合作攻入歐美戶外家具沙發市場。

三洋紡是在今年的上半年，增資收購來思達轉投資的上海徠室達家居，以及謝貞德私人投資的威爾斯時尚家飾營運權等。

三洋紡今年第一季公告處分桃園市大樹林段1787地號的土地及建物，在第二季入帳1.7億元的處分利益下，營運已轉虧為盈，累計前三季的稅後淨利8518萬元。

三洋紡指出，上海徠室達家居持續以麗室達品牌在中國市場開店，目前已開業店家有40家，即將開業店家18家。並定下到2022年，要開到210家的目標。

至於紡纖本業上，主要產項為聚醯胺纖維、聚丙烯纖維的三洋紡指出，已研發成功的超細聚丙烯長纖維三洋夢纖維（DreamFel），適合用於功能性衣著的素材，又可攻入歐美戶外傢俱沙發用布市場，會是未來的營運成長的動能。

將紡織技術研發應用於家具商機，三洋紡指出，未來將持續進行供應鏈整合、企業轉型，轉型「一條龍」服務。

三洋紡指出，現在已成為來思達家具布料供應商之一，未來更會朝通路、文創、電視購物及網路行銷發展。

(工商 )