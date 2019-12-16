新媒體暨影視音發展協會（NMEA協會）完成第二屆理監事改選，理事長由酷瞧新媒體執行長蔡嘉駿連任。蔡嘉駿表示，將擴大跨國、跨產業合作，為強化會員對IP共同經營管理的專業與凝聚力，正力邀大型金控創投與知名法律事務所加入協會。

NMEA協會除了持續推動國際交流，擴大亞洲新媒體高峰會，並將舉辦夏令營促進產學跨域交流，讓有意投入泛娛樂產業發展的學子與業界接軌。

NMEA協會新任理監事，包括歐銻銻娛樂董事長范立達、LINE TV 執行長暨巧克科技新媒體共同創辦人執行長劉于遜、凱渥實業董事總經理宣美齡、台灣綠建科技副總經理褚明仁、台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君、麟數據科技執行長鄭名傑、C Channel Taiwan董事長張倫維、17Media台灣總經理練建麟、視納華仁文化傳播（CNEX）營運總監史祖德、映畫傳播董事長特助郭彥伶、牽猴子整合行銷總經理王師、尖端媒體集團副總經理陳君平、新加坡商全球紀實台灣分公司（Discovery）資深總監馬艷華。

NMEA協會成立兩年，逾120個企業及個人會員，包括Netflix（網飛）、三麗鷗、雅虎數位行銷等國際企業，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、演藝經紀、時尚，還有出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務等領域，近期有律師加入，在IP議題上提供法律觀點。協會希望透過跨國、跨產業、跨平台合作，讓台灣文化價值有機會輸出國際。

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