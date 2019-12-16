台股漲勢趨緩，顯現利多出盡的意味，新台幣衝高至30.15元後，升幅也漸收斂，終場收在30.263元兌1美元，創近19個月新高，升值5.4分，已連續三個交易日上揚，台北外匯經紀公司成交量9.42億美元。

外匯交易員指出，市場對中美貿易達成協議，反應相對冷淡，但外資延續匯入的方向不變，加上出口商年底拋匯需求提前出籠，激勵新台幣連闖30.3元及30.2元二關，衝高至30.15元價位。雖然進口商及投信業者，也順勢進場撿便宜買匯，還有央行應似略為出手調節，使得升幅趨於收斂，午後重返30.2元價位，卻失守30.3元防線。

外匯交易員認為，年終腳步愈來愈近，部份外資還是偏向準備放大假去，因此量能並沒有進一步擴大，否則新台幣可能就直接衝向30元大關，也讓老大（央行）壓力稍稍獲得減輕。觀察中美貿易情勢正向發展，待元旦假期過後，全部外資一歸隊，新台幣應有機會挑戰30元大關。

(工商 )