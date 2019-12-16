以寫美食、旅遊為主的台南4個網路部落客，3年前以網路資源發找廠商，發起公益辦桌活動獲得回響，加入的廠商與部落客增多，16日宣告續辦第3年，擴大邀請12個弱勢團體參加，明年2月22日在東區崇文與崇成里聯合活動中心席開48桌，宴請弱勢族群。

部落客公益辦桌活動由「熱血玩台南」劉得青夫妻發起，劉妻原本在小型弱勢機構工作，有感於小型弱勢機構得不到社會關注與資源，認為部落客本身就有媒體資源，又認識許多廠商，可以自己網路媒體宣傳力量，邀請台南市在地比較小型的弱勢團體，發動舉辦公益活動，找廠商加入。

有廠商表示很想作公益行善活動，但沒時間去找管道，剛好有網路部落客告知，就很樂意加入。

這項活動第1年舉辦時，僅劉得青夫妻兩人奔走號召，知名度尚未打開，最後席開35桌，席間有不少單親的、身體缺陷的、孤兒的弱勢民眾到場用餐，看著他們吃力的過生活，當場感動不少網路部落客，活動獲得好評，第2年公益餐桌增至42桌。

一直到第3屆，共有「熱血玩台南」、「台南美食地圖」、「南人幫」、「懷陞足跡」4個部落客加入主辦，廠商增至39家，獲邀弱勢團體從10個增至12個，定在明年2月22日崇文暨崇成里活動中心席開48桌。

提供弱勢家庭小孩課後輔導的以恩關懷協會主任彭怡萍表示，因為有網路部落客的曝光，這兩年陸續有廠商主動聯繫，在活動結束後給予更多資源。

「台南美食地圖」部落客吳沅鑫表示，部落客出力，廠商出錢，透過辦桌活動，讓弱勢民眾知道，社會上還有這麼多不認識的人，持續關心他們，是活動續辦的初衷。

(中時 )