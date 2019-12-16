綠黨、桃園市議員王浩宇在政黨辯論會上舉例親民黨主席宋楚瑜曾接受中共官媒《新華社》專訪，贊成一國兩制，還說親民黨已故秘書長秦金生曾參加中國解放軍的閱兵；對此，秦的女兒、親民黨高雄鳳山區立委候選人秦詩雁深感悲痛與憤怒，批評王消費已故父親，要他鄭重道歉。

秦詩雁質疑，為何一個總是反共、反中的王浩宇會去相信新華社的新聞，還如此替中共官媒大肆宣傳？平時要人民不相信中共官媒的報導，但為了政治操作、為了扮演好側翼的角色，這時候卻又選擇相信了？她說，王浩宇「為何不去相信中共官媒說新疆、西藏都過著幸福快樂的日子？」不去相信說香港的抗爭者都是暴民呢？

秦說，宋楚瑜主席早已公開澄清，說他並沒有說過要支持一國兩制，但王浩宇卻硬是要扣上這頂帽子，那到底是誰在推銷一國兩制？更惡質可恨的是，王竟然可以為了選舉利益，把已故的父親秦金生給拖出來「政治鞭屍」！實在是駭人聽聞、毫無下限！

秦沉痛指出，自己選舉都沒有拿父親來大作文章，而這些政客卻拿父親來獲取政治利益，實在泯滅人性；更何況，當時親民黨早已公開說明，並沒有站上閱兵台參觀閱兵，當年父親秦金生也對家人明確表示，他並沒有站上閱兵台去參觀閱兵，為何王浩宇還要拿一個小區塊場景的照片出來胡亂栽贓指控？這是不是在製造假新聞呢？

秦嚴正要求，「王浩宇要為自己的不實指控向已故的父親正式道歉。」秦詩認為，自己的選舉是自己的事，各種批評她一概接受，但是身為子女，當然應該挺身而出，為已故的父親捍衛清譽！

秦認為，政治應該是人性的關懷，但王為了選舉，將已經過世無法再反駁的人，再拿出來說嘴、鞭屍，想藉此獲取自己政黨最大的利益，像王這種從頭到尾拿不出福國利民政策，只會操作恐懼嚇唬台灣人的政客，才應該被下架。

(中時 )