玉晶光(3406)自結11月稅後盈餘為2.14億元，單月每股盈餘為2.09元，5G手機換機潮可望自明年引爆，可望帶動中高階手機鏡頭持續供不應求，玉晶光董事長陳天慶表示，明年第1季有機會比今年同期好，公司將持續進行製程升級，提升生產良率，優化產品組合，希望在市場需求旺盛下，毛利率能再向上突破。

3鏡頭逐漸成為中高階智慧型手機標配，多鏡頭趨勢及可望自明年引爆的5G手機換機潮讓中高階智慧型手機鏡頭供不應求，玉晶光因生產技術及良率大幅提升，加上產能規模，玉晶光可望與大立光(3008)成為多鏡頭趨勢下的受惠者，近期在外資及投信力挺下股價連番大漲，今天應主管機關要求公告獲利自結數。

玉晶光自結11月合併營收為11.86億元，年成長65%，稅前盈餘為3.59億元，年成長176%，稅後盈餘為2.14億元，年成長123%，單月每股盈餘為2.09元，儘管美系客戶拉貨高峰已過，法人預估，第4季仍將是玉晶光歷年最旺的第4季。

陳天慶表示，有技術門檻的中高階光學鏡頭仍是供不應求，只要有需求，玉晶光還是會擴大資本支出，以因應客戶需求，雖然明年還看不到那麼遠，但明年第1季有機會比今年同期好。

(時報資訊)