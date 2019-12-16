國民黨總統候選人韓國瑜「高雄傾聽之旅」16日下午來到鹽埕區棧貳庫，立委候選人陳美雅陪同導覽，還以日文歡迎觀光客來高雄。韓國瑜強調，21日遊行高雄將湧入數十萬人潮，加上緊接而來的聖誕節、跨年活動，高雄的觀光人次將有望突破百萬，希望業者把品質做好，讓觀光客滿載而歸。

韓的棧貳庫體驗導覽行程，議員蔡金晏、土開總經理洪東煒、主持人李明璇、高雄市競選總部總幹事莊啟旺等人也全程陪同。

陳美雅提到，自己的選區鼓山、鹽埕、新興、苓雅，有許多特色商圈、夜市、和市場等觀光場域，也是文教觀光勝地。面對21日即將舉辦的高雄光榮嘉年華遊行、可能吸引數十萬人，商家都很期待。

韓強調，21日遊行估計將有數十萬人參加，加上許多對高雄好奇的海外華僑、台商也將陸續歸國造訪，年底這段時間，高雄可能會有上百萬人次的觀光客造訪。韓呼籲所有和觀光有關的業者，一定要呈現最好的產品、材質、質料，用歡樂迎接觀光客，呈現高雄最美好的一面。其他周邊縣市，也會受惠，希望全台觀光業者把品質做好，讓觀光客滿載而歸。

陳美雅也特地準備國民市場六十年的魚丸湯請韓試吃，韓一口吞下一整顆，直說「非常非常好吃」，陳美雅自己試吃後大讚「小宇宙在我口中爆炸了」。韓特地說日文「おいしい」（意即好吃），陳美雅也趁機再教韓說「すごい」（意即厲害），以及「たかを すごい」（高雄好厲害）。

韓表示，全球外語人口中，有一億三千萬人在講日文，市場很大。一時興起的韓，也邀陳美雅用流利的日文，簡單地向日人介紹行銷來高雄玩。

介紹完美食之後，陳美雅也不忘和韓宣揚教育政策。陳美雅表示，高市明年起公立幼稚園即將增設203班、嘉惠3000多名小朋友。韓強調，政府只要不貪污、亂搞、投資、浪費，台灣的錢一定夠用。此外，培養下一代是政府最重要的目標。當選後，全台大學生都能無憂出國當交換學生一年，全台孩子實施中英雙語教育，經費、師資培育就交給政府來籌措規劃。

針對長照政策，陳美雅表示許多退休的長輩向她反應長青學苑、日間照顧及活動空間不足，韓表示，學校、軍營、榮民之家等空間閒置情況越來越多，政府可以適度盤點調撥，善加利用。

韓認為，長照一定要走向日本、德國的保險制，現行抽香菸的健康税支撐不久。未來希望由勞工及政府各提撥一個月90元，資方加碼120元，一年就有近八百億元的資金，不足再由政府想辦法。

活動現場就在愛情摩天輪其中一塊預定地旁，陳美雅表示，據她了解，目前市府、廠商、港務公司三方早已談妥，計畫也送了，最後卻被交通部卡住了。洪東煒表示，交通部就是為卡韓而卡。土開公司的開發協議書擬好且拜會過市府，雙方簽訂協議書，土地回饋金額維持在42％，未來可能調高至52％。

韓表示，愛河發展愛情產業鍊，目前至少有七個國家要投標，就連英國倫敦之眼團隊也要來。交通部應該要多多照顧高雄，讓高雄觀光產業大力發展、吸引更多觀光客，結果反而卡韓。韓呼籲交通部懸涯勒馬，站在幫助的角色，幫助高雄催生愛情摩天輪。

(中時 )