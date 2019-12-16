屏東縣鹽埔鄉1處土雞場，12日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往該場實施雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送驗，經確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，現場隨即撲殺1萬6310隻黑羽土雞（約7周齡）。

同時督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，另同步啟動禽場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東動防所長李永文表示，近期早晚溫差大，易造成家禽高度緊迫，增加致病風險，業者應落實禽場良好日常操作與生物安全管理措施、落實人車管制及加強場區清潔消毒措施，以維持家禽健康情況。

動防所也呼籲，縣內養禽業者如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等情形，應立即通報防疫機關即時處理，以阻斷病毒入侵及傳播。

(中時 )