內政部政次陳宗彥在幫蔡英文站台時說，「政黨票投給小黨是浪費選票」，引發軒然大波，一邊一國行動黨立委參選人、律師邱一峰認為陳宗彥身為辦理選務人員，卻發表違法不當言論，今天下午到台北地檢署提告陳違反《選罷法》。邱一峰並呼籲北檢能在選舉期間儘速偵辦，追究刑責起訴陳。

陳宗彥14日出席蔡英文桃園競選總部「小英新住民姊妹會模擬投票活動」，致詞表示政黨票投小黨，若沒達到5％門檻，反而是浪費掉，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」，萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

陳事後雖發文道歉，坦承作為政務官身分，說明政黨票時應更謹慎，而其言行爭議導致外界觀感不佳一事，也向社會大眾致歉。但仍引發包括新黨等小黨的不滿，前總統陳水扁甚至痛批陳「忘了我是誰」，認為陳道歉不夠，應該請辭。

邱一峰認為，陳宗彥身為辦理選務的人員，卻發表如此違法不當的言論，已經傷害他以及一邊一國行動黨參選的權益，涉違反《選罷法》104、113條規定。

邱一峰表示，陳宗彥的言論違反《選罷法》意圖使人不當選，而陳是負責辦理選舉、罷免事務人員，假借職務犯罪，加重其刑至1／2。

邱一峰希望北檢能在選舉期間，迅予偵辦追究刑責起訴陳宗彥，治以應得之罪而昭法紀，以維護民主自由。

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(中時 )