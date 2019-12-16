美國兩名電腦工程師創辦的盜版視頻軟體，用了短短數年時間，用戶數量竟然超過了全球串流媒體巨頭網飛(Netflix)。近日，這一案件被美國司法部公之於眾。

據《abcNEWS》報導，美國當地時間12月13日，司法部宣佈，涉嫌操縱美國兩家大型盜版視頻網站iStreamItAll和Jetflix的兩名嫌疑人，已向維吉尼亞州聯邦法院認罪。上述兩家網站的訂閱戶已超世界流媒體巨頭網飛、HULU以及亞馬遜 Prime的註冊會員。

美國聯邦調查局（FBI）的調查顯示，現年36歲的Darryl Julius Polo和40歲的Luis Angel Villarino利用電腦工程師的職務之便，在Jetflix運營期間允許用戶非法下載、存儲、傳播受版權保護的電視節目。Polo承認其也參與到了

此外，Polo還參與到了其他幾項盜版行為中，其中包括名為一項名為SmackDownOnYou的項目，並對涉及的洗錢罪行供認不諱。檢察官表示，「iStreamItAll大約擁有11.8萬個電視劇集和1.1萬部電影，為會員提供的內容比網飛、Amazon Prime、Hulu和Vudu還要多。」

Jetflicks和ISIA都經過專門設計，可在多種設備上工作，例如智慧手機、平板電腦、智慧電視、電視遊戲機、數位媒體播放器、機上盒和網路瀏覽器。

(中時電子報)