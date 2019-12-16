叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮。緊接接著就是耶誕佳節了，今年也能讓耶誕更溫暖！位在台北八德商圈的三創生活園區今年也邀請永齡慈善教育基金會所輔導的孩子共同參與《三創生活聖誕禮物計畫》，邀請了70位孩子許下心願期望自己未來可以成為怎麼樣的大人，活動邀請了藝人黃子佼、Bii畢書盡、艾怡良、熊仔、吳承洋，網紅蔡阿嘎、千千，及廠商華為客戶維休中心、及全館顧客和員工們，一起認領孩子們的心願，除送上愛的禮物之外，讓孩子了解大人是用什麼樣的角度看待他們的心願，並期許小朋友朝夢想邁進。

三創生活聖誕禮物計畫_藝人網紅熱情參與。（圖取自三創生活官網）

孩子們純真的心願總是能觸動大人的心，今年參與活動的藝人黃子佼就因為孩子的心願想起了自己小時候的樂高夢，於是認領了希望成為樂高製作人的孩子，送出自己親手製作並依照孩子名字拼組的樂高積木，鼓勵孩子為了追夢努力！

而第二年參與活動的百萬YouTuber蔡阿嘎，則是認領了一位充滿正義感的孩子，孩子把自己喜歡開車及想為民服務的心結合，希望長大之後可以成為國道警察，蔡阿嘎用心的挑選了一款國道警察的樂高組合送給他，並熱情的向他喊話：「我們一家人在高速公路的安全就交給你囉！」，對孩子夢想相挺到底！

今年《三創生活聖誕禮物計畫》禮物牆面佈置在三創生活園區1樓A梯廳內，歡迎民眾一起來看看孩子們的心願，以及藝人、網紅還有櫃位廠商們給的回饋及用心準備的禮物！來現場拍照打卡上傳照片至三創生活Facebook粉絲專頁有機會可以獲得聖誕禮物！讓耶誕不只有歡樂，也有更多的愛。

(中時電子報)