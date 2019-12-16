基隆就業中心為協助求職者瞭解就業市場趨勢、增進求職技巧，持續推出「適性就業輔導」的免費課程，由專業職涯講師協助求職、轉職者充電學習，就業中心於16日發新聞稿提到，明年適逢文化中心整修，第一季課程將在六堵分站（基隆市七堵區工建北路1-2號）辦理，有意願參加求職的民眾可以向就業中心報名。

基隆就業中心指出，每年中心協助超過1萬5,000名民眾進行求職，就服員經就業諮詢後發現，求職者之所以無法順利就業，多半與對相關職能、就業市場認知不足，及不懂得為自己規劃適性的職涯發展方向、及缺少求職面試技巧等因素，所以基隆就業中心就推出以「自我認知」、「生涯轉換與轉業」、「求職技巧」及「就業市場現況」等四大面向規劃的講座，並聘請職涯發展師、產業達人、專業講師等，來協助求職者盤點個人優劣勢，教導傳授「撰寫履歷、面試技巧、求職禮儀及情緒與壓力管理」等實用的求職祕技。

就業中心也提到，將於明年1月份辦理的三場講座分別以「翻轉吧！我的溝通力」及「理財規劃與技巧」、「長照2.0,你的機會在哪裡」為主題，帶領求職朋友瞭解現今就業市場及產業的發展趨勢，並盤點自己的各項能力資產，順勢發揮相對強項，找到最適合自己的位置。

基隆就業中心主任盛慧中表示，適性就業輔導講座特聘達人傳授寶貴經驗及求職心法，讓參加的求職民眾能在最短時間內吸收各領域達人多年的經驗及學習專家的成功心法，避免多走冤枉路或不斷求職碰壁。

(中時 )