台中捷運綠線預計2020年底全線通車，但捷運綠線延伸彰化可行性研究報告，13日卻遭交通部以「地方仍有不同意見」為由退件！中市府16日指出，交通部的做法違背行政常理，漠視中市府與彰化縣政府長期的溝通努力，呼籲交通部不要以政治黨派作為交通建設的審查標準，卡住中台灣的發展，悖離中部民眾的期待。

台中捷運綠線延伸彰化案，自民國101年由台中市政府起案以來，8年期間已歷經三任縣市首長的努力，交通部於今年5月召開會議審查「捷運綠線延伸線可行性研究報告」，當時審查委員考量延伸線機電系統相容難度較高以及運量預測等議題，請市府再詳實檢核與評估相關機電系統單價與規劃參數，市府在9月30日即依審查意見完成報告書修正，並再次提報交通部審議。

交通部13日再度召開委員會審查，主持會議的次長黃玉霖「罕見違反行政常理、邀請非提案單位的彰化市公所列席，並接受以彰化市長林世賢於會中突然提出東移新路線方案的作法」，列席的台中市政府、彰化縣政府與部分審查委員均一陣錯愕，經過冗長的討論過程，會議主席黃玉霖裁定退請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所應進一步協調整合後再報。

市府表示，目前台中、彰化兩縣市政府有共識的捷運綠線延伸彰化路線方案，主要是配合彰化縣政府推動的「金馬東路跨烏溪橋梁計畫」，採鐵公路共構的型式橫跨烏溪，橋梁計畫也已完成評估。

另外，彰化縣境內的規劃路線也是配合縣府「擴大彰化市都市計畫草案」的內容，沿道路最寬、土地取得較容易的60米金馬綠園道為最優先路廊，不僅可節省跨橋的成本經費外，減少徵收私人土地，並可配合未來都市計畫的發展。

中市府交通局表示，彰化市公所8月曾函文建議捷運綠線延伸彰化路線東移，改由高鐵路一段跨越烏溪進入彰化縣境內，但該方案與過去彰化縣政府的規劃不同，為慎重起見，彰化縣府於9月9日邀集彰化市公所協調，並決議維持原路線方案。

交通局表示，彰化市公所罔顧與彰化縣府9月的會議決議，於13日的審查會議中，逕自提出另外2條路線方案，甚至與其8月所提建議內容不同。這種倉促提出且未經嚴謹評估運量、工程、財務可行性的方案，會議主席竟也同意納入審查會議中討論，導致審查會議無法聚焦，更造成捷運綠線延伸計畫被退回。

市府交通局長葉昭甫表示，地方政府提送捷運路線，都需依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」的規定來撰寫可行性計畫書，是很嚴謹的審查過程，不應該是隨便拿出幾張路線圖就可以申請幾百億的捷運計畫，不理解交通部為何能接受這樣的作法，漠視台中市政府、彰化縣政府長期的溝通努力。

(工商 )