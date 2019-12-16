「2019投資台中招商大會」推出16處開發用地，總面積約77萬坪，預計帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會。（盧金足攝）

台中市府成立招商單一窗口及招商工作小組，吸引科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、運動休閒、觀光休閒等產業。（盧金足攝）

台中市府16日舉辦有史以來最大土地面積招商會！「2019投資台中招商大會」推出16處開發用地，總面積約77萬坪，預計帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會，台中已成各大企業主、跨國企業總部積極布局的焦點，市府成立招商單一窗口及招商工作小組，吸引科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、運動休閒、觀光休閒等產業。

楊瓊瓔表示，除釋出土地外，經發局今年已完成太平產業園區，潭子聚興產業園區也開工動土，明年將續評估二期約11.52公頃先期規畫案及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案，未來再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區並擴大神岡都市計畫產業區等近630公頃土地，預計八年內規畫800公頃，其中包括民間自辦140公頃的產業園區。

此外，據統計截至11月底經濟部已經核准33家台商回流台中，申請投資額高達1268億元。

經發局長張峯源表示，經發局與都發局、觀旅局、建設局

、農業局、文化局、捷運工程處、中科管理局及台糖、台灣港務公司等10個單位推出16處開發用地提供給投資者，總面積約77萬坪（大約254公頃）。

招商類別涵蓋科技與製造、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、文創藝術、住宅及商辦等產業

，市府單一窗口會協助企業建照、土地與人力取得及產業合作。

(中時 )