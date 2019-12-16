馬英九基金會今天舉辦「哪來的芒果乾？」新書發表會，前總統馬英九今天表示，民進黨惡意扭曲九二共識為一國兩制，又利用香港反送中事件催化台灣恐懼。馬批評蔡英文總統，沒能力也沒意願捍衛中華民國主權，人民才會沒有安全感，才會有亡國感，不能讓人民感受到安全的總統，是否還適任？

馬英九指出，民進黨執政3年多，台灣經濟成長率淪為國際末段班；外國觀光客表面上來客數成長，但實際上成長率也比他任內都還要低；2025非核家園的能源政策也帶來相當大的問題，專家都判斷將來電價一定大漲，而大量使用火力發電的結果是碳排放量大增。

馬英九也批評民進黨讓台灣民主遍體鱗傷，只有算計沒有正義，把有爭議的《反滲透法》不顧程序正義逕付二讀，打擊異己不擇手段，用麥卡錫主義製造紅色恐慌，要把台灣變成民進黨一黨專政的國家，蔡總統也把去年底通過的「以核養綠」公投赤裸裸地踐踏，令人錯愕。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「芒果乾」（亡國感）是人為製造的，蔡政府就是製造芒果乾的最大來源，刻意把一國兩制跟九二共識掛在一起，再操弄反送中，主張「今日香港，明日台灣」。

蕭旭岑以韓劇《60天指定倖存者》劇情為例，韓國發生國會爆炸案，網路謠言指向可能是北韓所為，而南韓境內的脫北者也有嫌疑，劇情裡的首爾市長藉機煽動恐懼，搜捕脫北者，主角就懷疑此舉違反人權，劇情中提到，人們在恐懼的時候不會去思考發生什麼事，而是會去思考敵人是誰，蔡政府就是在做這樣的事，運用恐懼，違反人權跟憲政分際。

蕭旭岑認為，中共很多作為確實讓很多人不能接受，但我們應該要提出方法，現在政府只教你恐懼害怕，製造敵人，馬政府執政八年，中共也還是中共，但卻可以做到外交休兵，馬習平等會面，很多問題透過協商解決。蕭強調，芒果乾是可以消除的，很多都是被製造出來的議題，他跟年輕朋友喊話，「你們憂慮是真的，但我們有方法，不要只會製造敵人跟恐懼。」

(中時 )