為改善基層棒球斷層與支持地方棒球發展，頂新和德文教基金會自2016年底開始推動的「接棒未來」棒球公益計畫。除捐贈台中、彰化共21所基層少棒隊所需球衣及球具設備，去年並舉辦「運動傷害防護講習」讓小球員能夠學習相關防護知識，打球之餘能夠保護自己。

今年為進一步提升小球員們的球技，今（16）日於斗六棒球場舉辦「基層棒球訓練營」，透過五道關卡設計，包括打擊T座教學、內外野守備教學、跑壘教學、投球教學及運動傷害防護實作教學。更找來味全龍球員劉基鴻、徐若熙等10人擔任關主教導小球員，讓小球員們能夠近距離一睹球星風采及互動。

味全龍基層棒球訓練營室內部分。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

味全龍選秀「狀元」劉基鴻首次擔任關主教導小球員，他開心表示：「很高興能夠有這個機會回饋基層棒球，看到這麼多小球員很認真也很開心地跑闖關活動，我自己也很高興，希望他們能夠滿載而歸。」

「榜眼」徐若熙也說：「以前在打基層棒球時也曾經受過棒球營的協助，現在自己能夠回過頭來幫助基層球員，感覺很棒，也希望未來能夠持續舉辦棒球營造福更多球員！」

基金會發言人歐陽劭瑋表示：「頂新和德文教基金會長期支持基層棒球，除了基層球衣球具捐贈外，每年也會定期舉辦棒球營隊，讓基層小球員們能夠學習棒球知識；從去年開始更推動『追夢工程計畫』，贊助有潛力的球員赴日留學打球，未來將持續支持台灣棒球運動。」

這次接棒未來「基層棒球訓練營」除邀請台中、彰化捐贈20所基層少棒學校參與外，更特別邀請宜花東5所棒球學校及雲林在地棒球學校參與，共吸引超過600位師生共同響應，活動從早上9點開始。

台中市自由國小洪瑞梅教練表示：「很高興能夠參加頂新和德文教基金會舉辦的訓練營，孩子能夠有機會近距離與職業球星接觸，對孩子的往後的棒球路影響很大，這一次有五個不同的關卡融入各種棒球相關知識，孩子們都玩得相當開心！」

(中時 )