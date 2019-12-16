國民黨總統候選人韓國瑜今（16）日與立委候選人陳麗娜，前往小港豐年慶魚年「漁船卸貨體驗」活動。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（16）日與立委候選人陳麗娜，前往小港豐年慶魚年「漁船卸貨體驗」活動。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（16）日山家小港豐年慶魚年「漁船卸貨體驗」活動，會後品嘗秋刀魚。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（16）日與立委候選人陳麗娜，前往小港豐年慶魚年「漁船卸貨體驗」活動，卸貨今年第一尾「特大號秋刀魚」，並高喊「台灣漁業漁民加油」。韓強調，未來要重新檢討漁業三法，為何引發漁民抱怨，且一定會做負責任的政府，協助漁民拚外銷搶訂單。

韓致詞時提到，不來不知道，來了嚇一跳，秋刀魚、魷魚捕獲全世界第一，1年消費秋刀魚5萬噸左右，補了10幾萬噸一定要外銷，未來政府對漁民漁業政策，一定創造良好和諧外部環境，讓水產品能大量外銷，漁業才能找到固定獲利穩定的通路。

韓國瑜直說，漁業三法通過後，漁民哇哇叫，未來要重新檢討漁業三法，為何造成漁民如此大的抱怨。針對漁民捕魚權益，在台灣經濟海域及公海，身為中華民國總統責無旁貸，一定要維護漁民捕魚權益，這一點絕對不會讓步。一定會做負責任的政府，不會不管農漁民。

本來要韓國瑜要體驗煎秋刀魚，但現場工作人員已經煎好了，端上直接吃，漁業大老雷祖綱現場教如何剔除魚刺，韓國瑜好好品嘗一番，也不忘擠了檸檬去腥味，入口後直說「不知是不是心理作用？特別好吃，真的好吃！」之後現場還玩起遊戲、拍影片。

(中時 )