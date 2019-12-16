國立臺灣海洋大學華語中心於14日、15日舉辦「德國青年華語文化體驗營暨華語教學公開示範課」，共有25位來自德國高中學生參加跨文化交流體驗。（海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學華語中心於14日、15日舉辦「德國青年華語文化體驗營暨華語教學公開示範課」，共有25位來自德國高中學生參加跨文化交流體驗。（海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學華語中心於14日、15日舉辦「德國青年華語文化體驗營暨華語教學公開示範課」，共有25位來自德國高中學生參加跨文化交流體驗。（海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立臺灣海洋大學華語中心於14日、15日舉辦「德國青年華語文化體驗營暨華語教學公開示範課」，共有25位來自德國高中學生參加跨文化交流體驗，同時安排德國籍老師示範「戲劇教學法」，與國內各級學校老師交流華語教學的經驗。

為了促進臺灣與德國青少年跨文化交流，海洋大學華語中心11月開始招募高中生志工，從130位報名學生中嚴選出12位來自基隆、臺北及新北各校的高中學生擔任德國青年華語文化體驗營「青年華語文化大使」，並在11月30日和12月8日進行跨文化溝通培訓課程，學習簡單的德語及如何籌備跨文化交流的華語學習活動。

海大華語中心主任黃雅英指出，透過教育部高等教育深耕計畫的支持，海大積極推動「精進華語文化課程」，並以在地關懷與國際視野持續深耕、拓展華語語言與文化的豐富意涵，舉辦德國青年華語文化體驗營，讓臺灣與德國的高中生有不一樣的語言與文化的交流。

教育部中小學教育國際化專案辦公室秘書盧雲賓出席開幕活動，並以流利的中、德文歡迎這群來自德國的高中生，同時也肯定海大華語中心舉辦這次臺德交流活動，符合未來教育部推動的政策。

(中時 )