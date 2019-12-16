受擴散不佳等影響，台灣西半部16日起連三天空品不良，台中市府環保局提前啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載減排，並出動各區稽查人員加強稽查，減緩空汙發生，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局長吳志超表示，依環保署預報，今起三天環境風場為偏東風，中南部地區位於背風側，清晨及夜間擴散條件轉差，汙染物易累積，中南部空品區均為「橘色提醒」等級。

市府啟動空品防制措施應變，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處通知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局強調，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，早晚因擴散層低，容易汙染物濃度偏高，習慣戶外運動的民眾注意空品狀況，減少劇烈活動。

早晚溫差大，請外出民眾注意保暖工作；空品不良時，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )