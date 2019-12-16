內政部次長陳宗彥對日前幫民進黨站台時說，政黨票投給小黨是浪費選票，一邊一國立委候選人邱一峰律師認為，陳宗彥身為辦理選務的人員，卻發表如此違法不當的言論，已經傷害他以及一邊一國行動黨參選的權益，違反選罷法規定，今天下午在一邊一國行動黨召集人楊其文的陪同下，前往台北地方檢察署提出告訴。

邱一峰在刑事告訴狀中指出，陳宗彥2019年12月15日幫候選人蔡英文站台 助選對外發表違法不當言論說「政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲大家集中選票，「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」並經媒體刊登，遭輿論強烈批判行政不中立，雖然陳宗彥深夜在臉書致歉，但是陳宗彥本身亦為辦理選務的人員，發表如此違法不當的言論已經已經傷害其他候選人及一邊一國行動黨參選的政黨。

他希望地檢署能在選舉進行期間，迅予偵辦追究刑責起訴，俾治以應得之罪而昭法紀，以維護民主自由。

邱一峰表示，陳宗彥的言論，違反公職人員選舉罷免法104條，圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

此外，公職人員選舉罷免法113條規定犯本章之罪，其他法律有較重處罰之規定者，從其規定。辦理選舉、罷免事務人員，假借職務上之權力、機會或方法，以故意犯本章之罪者，加重其刑至二分之一。

(中時 )