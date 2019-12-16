氣溫越來越低，尾牙及年節聚餐讓酒品市場需求進入旺季，黑松(1234)行銷手法再翻新，攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮，推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，希望搶攻白酒市場產品商機。

黑松特助張建章表示，黑松一直以來都致力於「超越代理」的理念，培養專業的品牌管理團隊，這次精心打造首支會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，期盼藉由在地品牌的強強聯手，為市場注入嶄新的能量。他說，這隻高粱酒將於12月19日下午1點在全家便利商店店內及Fami Port預購系統同步開賣，考量歲末年終，消費者有年節贈禮需求，全台地區酒類專賣店陸續上架。

黑松飲料及酒品代理兩大事業為主力，目前飲料營收占比55％、酒品占45％左右。為了積極提升酒品業務的表現，黑松行銷手法推陳出新，今日攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮，推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，每支酒款不但經過大甲媽祖鑾轎「稜轎腳」祈福儀式，更以「光明燈」概念點亮媽祖聯名酒，希望讓消費者感受到滿滿的庇祐感。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)