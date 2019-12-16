台股上週在大型權值股帶動下，出現爆量大漲，周線連二紅，今年以來累計漲幅來到22.6%，穩居亞股主要指數第一強，觀察外資資金流向，根據統計，台股連續兩周榮登吸金王寶座，上周吸金9.2億美元。在選股策略上，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，將鎖定明年第一季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股。此外，及未來展望佳的如記憶體、蘋果相關、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等，也將持續尋找投資機會。

隨著全球市場風險因素減退，南韓結束連續四周淨流出轉為流入，上周吸金9.1億美元，韓股也刷新七個月來收盤新高。而印度由流出轉回流入，上周小幅吸金0.4億美元。

周俊宏表示，美中上週五(13日)宣布達成第一階段貿易協議，且將立即展開第二階段談判，計畫於明年一月在華盛頓由部長級代表簽署第一階段協議。由於短期間內沒有重要總經議題，因此將持續關注中美雙方是否出現新的爭端。此外，目前進入財報空窗期，盤勢將進入作夢行情。預期2020年業績成長股，以及產業題材性高的族群將扮演主流。且基於普遍上市櫃公司看旺明年上半年業績動能，因此不看淡行情表現。

就技術面上來看，周俊宏表示，短線上有過熱跡象，先觀察11500-11600點支撐。在產業上，電子龍頭多數對今年第四季至明年第一季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。

(時報資訊)