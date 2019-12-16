和勤(1586)今年完成產線整改並調整產品組合，在高毛利的電動車繼電器基座、雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等新產品量產的貢獻下，明年四大類新品佔營收比重將達3成以上，預期帶動平均毛利率大幅提升，目標朝20％的歷史高水準前進。

和勤著重研發，每年有80～100個開發案投入，持續有新品陸續量產，近年對公司貢獻最明顯的新產品為電動車繼電器基座與雙金屬配油盤，其中，繼電器基座為電動車大廠的全球獨家供應商。和勤表示，目前公司供應電動車廠零件，明年2月起將再新增多組零件量產，和勤亦取得該品牌甫發表的新車款零件訂單，公司的出貨量將隨著電動車大廠擴產而成長。

雙金屬配油盤為高壓柱塞泵的重要零件，柱塞泵廣泛應用於高壓、大流量和流量需要調節的場合，如：液壓機、工程機械、船舶等，目前出貨穩定成長，對公司的業績已有一定貢獻。在生產成本與效率考量下，生產基地位於大陸的歐洲工具機大廠，有意將訂單轉至和勤，雙金屬配油盤的營收比重有望持續拉高。

發動機鏈輪這類產品精度高開發難度大，目前是國外生產，和勤已開發出產品並且接獲2款產品訂單，供給韓系車廠的大陸合資品牌。和勤也開發出另外2款產品，也計畫爭取訂單轉至和勤，取代國外生產，與已開始量產的2款產品成套供應客戶需求。

感溫器殼體蓋板主要用於空調系統，此類產品材料是不鏽鋼，採用精沖技術一次成型不需要二次加工，目前大陸市場上的主要供應商為歐洲廠商，和勤開發3年成功並在今年開始量產，已取得大陸最大空調品牌訂單，和勤還有多款產品在持續送樣測試，會逐步取代歐洲供應商在大陸市場的地位。

(時報資訊)