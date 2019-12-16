櫃檯買賣中心針對淳紳公司(4529)違反重大訊息申報規定，處以違約金30萬元。

櫃買中心表示，108年10月25日媒體報載淳紳股份有限公司(證券代號：4529)之轉投資公司「昶洧與贛州履行合資義務，25.1億人民幣全數到位」與事實不符，該公司未依規定辦理重大訊息公告，暨淳紳公司公司108年10月28日發布之重大訊息內容，未依規定詳述發生之事實，櫃買中心對該公司處以新台幣30萬元違約金。

(時報資訊)