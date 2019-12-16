《店頭市場》違反重訊申報，淳紳遭罰30萬元 16:482019/12/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心針對淳紳公司(4529)違反重大訊息申報規定，處以違約金30萬元。 櫃買中心表示，108年10月25日媒體報載淳紳股份有限公司(證券代號：4529)之轉投資公司「昶洧與贛州履行合資義務，25.1億人民幣全數到位」與事實不符，該公司未依規定辦理重大訊息公告，暨淳紳公司公司108年10月28日發布之重大訊息內容，未依規定詳述發生之事實，櫃買中心對該公司處以新台幣30萬元違約金。 (時報資訊) #公司 #規定 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本10月核心機械訂單意外衰退 12:122019/12/12 財經 系統電股票 12/13起預收款券並每二十分鐘撮合一次 18:202019/12/12 財經 中鋼持續投資改善污染 見成效 21:072019/12/12 財經 20家法國嚴選IoT新創 揮軍美CES顯身手 21:102019/12/12 財經 黎巴嫩反政府示威 警民衝突數十人傷 11:282019/12/15 國際 高雄反空污大遊行 中鋼：未來粒狀物防制率可達98％ 08:092019/12/16 財經 高港區土地開發 都發局駁斥：難道只准州官放火？ 02:432019/12/16 政治 菲律賓南部強震3死31傷 傳5人困倒塌購物中心 12:162019/12/16 國際 淳紳公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 14:412019/12/16 財經 有內鬼！萬噸食品汙泥倒農地 台灣卜蜂南投場涉案 15:422019/12/16 生活 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 年關近…驚傳裁員？宏達電回應了 - 財經 - 時報資訊 星宇航空機上餐 有米其林一星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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