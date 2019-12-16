腹膜透析需要透過手術，在腹部接上導管。鄭郁蓁／攝影

醫師強調，血液透析和腹膜透析效果相同。鄭郁蓁／攝影

一名住在金門30歲李小姐，20歲就已有「三高」與第二型糖尿病，因控制不佳導致慢性腎臟病，結婚以來一直想有孩子，三度懷孕都不幸流產，直到2017年，在北榮腎臟科和產科團隊合力下，即使面臨產後需要終身洗腎，靠著藥物調控，最後終於剖腹誕下孩子，考量金門醫療資源不足，且還要回工作崗位，如今李小姐藉著台灣第一套雲端照護醫療管理系統，每晚自行操作腹膜透析機器，不必回到本島，醫療團隊就能掌握她的健康。

台灣洗腎盛行率排名世界第一，堪稱洗腎王國，2016年洗腎人口共7萬9848人，並以每年增加1萬2000人的速度持續增長。其中，九成以上患者都是選擇在手部動靜脈瘻管打針的「血液透析」方式洗腎，在腹部接導管的「腹膜透析」僅8.8％。

李國華表示，血液透析一週需到醫院2到3次，每次4小時，若還需工作者難以配合，而腹膜透析因需要自行操作，導致許多長輩擔心感染而不願使用，但兩者效果相同。北榮因此首度引進雲端管理系統，患者可每晚睡覺時自行接上導管，約8小時，就能完成洗腎。

台北榮總內科部腎臟科醫師李國華表示，腎臟功能為製造尿液來調節身體水分、淨化血液和維持體內電解質，也能維持人體造血功能，因此一旦衰竭腎臟失去功能，人體就會水腫、泡沫尿蛋白尿，且因毒素排不出去會有倦怠、全身搔癢且貧血。

而懷孕也會對腎臟造成負擔，李國華表示，孕婦的腎臟要同時負擔自己和胎兒製造出來的毒素，就算是健康的產婦也會造成水腫與蛋白尿，對慢性腎臟病患者來說負擔更大。而李小姐產後半年後發現腎絲球廓清率(eGFR)減少到10ml／min以下，同時出現體力逐漸變差、水腫、搔癢等症狀，因為她仍要工作，因此在醫病共決下，選擇腹膜透析方式治療，如今只要每個月一次回診即可。

(中時 )