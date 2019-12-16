台南市政府社會局16日在喜憨兒台南工場舉行年終成果發表時，特別介紹便利民眾查詢社褔地點的《台南福利地圖APP》，並分享社會局一年來在社區長者照顧、惜食續食愛心倉儲及友善幼兒托育等3項重點政策的執行成果。

社會局長黃志中指出，為讓市民更容易查詢各項福利據點及相關聯繫資訊，社會局特別製作《台南福利地圖APP》，內容匯集全市各類社會福利資源，並結合4G網路與GPS系統，下載後只要打開APP即能顯示附近2公里內的福利點，像托嬰中心、親子館、社會褔利服務中心、老人機構、身障機構、各區公所或是社區關懷據點等，都有清楚的地址、聯絡方式及導航資訊。

黃志中強調，因應人口高年齡化及少子化的國安議題，市長黃偉哲對托老及托幼等相關褔利特別關注，今年社會局在「社區長者照顧資源」上，為提供多元化且連續性的長照服務，目前已設置54處日間照顧中心，數量為全國之冠；另為讓長者可就近社區參與，還成立366處社區關懷據點，其中有160處C級巷弄長照站可提供長者共餐，期望提供長輩快樂又有尊嚴的長照服務。

在「友善幼兒托育環境」方面，目前已布建8處社區托育公共家園及8處親子悠遊館，預計2020年全市至少可成立23處公共托育家園；另為增加更多幼兒托育資源，社會局今年也已著手在南區、北區及中西區等3處設立非營利托嬰中心，提供多元的托育選擇，減輕父母的照顧壓力，營造一個讓多數家長都能有感的友善托育環境。

此外，為使每一份愛心資源得以善用，市長黃偉哲要求社會局推動「惜食續食公共愛心倉儲」政策，透過建置「臺南市公益平臺」，即時揭露各項捐贈資訊，可避免社褔資源重疊；為方便弱勢民眾選擇需要的愛心物資，社會局在佳里及南區建置2處愛心實物銀行實體店面，明年還將在新營區成立第3處愛心實物銀行實體店面；同時，為避免不必的浪費，社會局與公有零售市場也合作設置7處愛心惜食平台，將攤商每天進貨量過多或賣相不佳但仍可食用的蔬果魚肉等放到專用冰箱，再由社會局轉贈鄰近的社區關懷據點作為長輩共餐補充食材，目前累積已捐出1583公斤的食材，受益達8464人次。

(中時 )