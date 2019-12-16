高雄大學運動健康與休閒學系師生日前邀請鄰近援中國小學童參加「1日大學生」體驗，特別搬出「史密斯先生」（人體骨骼模型）教導認識人體骨骼架構，以及手作「小小史密斯」紙偶加深印象，進而養成良好姿勢習慣與預防運動傷害。

「考考小朋友，這是什麼骨？」學童對這堂由環境與人體探索教案設計工作坊提供的課程很有興趣，這是高雄大學運健休系副教授莊淑姿開設的「休閒活動設計與評估」課程內容之一，活動對象為援中國小3年級學童。

莊淑姿要求修課學生，想像搭乘時光機回到小學生階段，希望接觸何種學習歷程兼顧效果，意即寓教於樂。因此將人體解剖生理學、休閒活動等諸多科目融入該場活動。

為了聚焦孩子們的目光，該校的大哥哥、大姊姊則搬出「史密斯先生」，果然奏效。學童們專心聆聽、認識人體（成人）由206塊骨頭撐起，包含股骨（大腿骨）、尺骨等重要骨頭作用、活動原理，以及提醒如何預防常見的骨折扭傷、跌倒挫傷等。

此外，也發給學童人手1隻迷你史密斯紙偶，透過手作加深印象。且學習並不侷限在教室，學生團隊善加利用82.5公頃的高大綠色校園，引領學童觀察蝴蝶步道、人工濕地、雨豆樹群（林）等豐富生態環境。

(旺報 )