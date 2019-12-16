市長盧秀燕指出，市府提出109年度總預算案暨附屬單位預算，舉債幅度為5年來最低。（陳世宗攝）

民進黨市議員何敏誠痛批國民黨是多數暴力，109年度預算案強度關山通過二讀。（陳世宗攝）

台中市政府編列109年度總預算，規模為2266億569萬3000元，以教育科學文化與社會福利經費支出編列占最大宗。台中市議會16日進行二讀，歲入預算照委員會審查意見，刪除1308萬修正通過，歲出照委員會審查意見刪除5023萬元，另統刪3000萬元，項目由市府自行調整，將於17日逕付三讀。

市長盧秀燕指出，市府提出109年度總預算案暨附屬單位預算，其中109年度歲入預算總額為1293.54億元，歲出預算總額為1414.91億元，歲出、歲入預算差短121.37億元，在明年推動多項亮點政策狀況下；卻較前市府108年度反向大幅減少36.07億元，主因為自有財源增加，顯示市府有效加強財政，也持續把每分預算發揮最大效益，舉債幅度為5年來最低。

市府表示，109年度總預算規模為2266億569萬3千元，較上年度預算規模1935億5,417萬1千元，增加330億5,152萬2千元。其中，歲出增加168億3411萬2千元，主要用於幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助等教育科學文化與社會福利政策。

社會福利支出較今年度增加60.15億元，成長33.40％，主要項目為65歲以上老人健保費補助、長照10年計畫、老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助、假牙裝置補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、弱勢家庭育兒津貼、托育公共及準公共化服務、生育暨到宅坐月子津貼及服務、公設民營托嬰中心、托育資源中心暨親子館等。

其次經濟發展支出，較今年度增加54.48億元，成長31.64％，主要項目為西屯區市政路延伸用地費、台74號大里及霧峰區匝道及平面工程、太平區市民大道用地費、北屯區東光路計畫道路開闢、溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路、華南路銜接特三號（向上路）道路、清水車站人行跨站天橋建置、公車雙十吃到飽、iBike前30分鐘免費補貼、捷運烏日文心北屯線建設計畫、提撥捷運公司資本額、捷運G8站土地開發共構建造費、各捷運站土地開發基地共構工程、捷運藍線綜合規劃等。

市府強調，為符合區域均衡發展，除原先規畫的5000戶社會住宅外，市府也在需求度高的西屯區，新增一處社會住宅國安段基地，並分3期興辦，第1期將興建500戶，明年預算中也已編列相對應經費。

(中時 )