大甲幼獅工業區連外道路黎明路日南路橋北側北上車道改善工程，目前已施作完畢。（陳淑娥攝）

大甲幼獅工業區連外道路黎明路日南路橋北側北上車道已完成改善。（陳淑娥攝）

台中市大甲幼獅工業區連外道路黎明路日南路橋北側北上車道，12日進行道路改善工程，全長160公尺目前已施作完畢，市議員吳敏濟前往關心工程品質，並慰問工程人員辛勞，他表示，工程品質與路平專案相同等級，黎明路今年全線改善完成。

吳敏濟前往關心工程品質，施工機具於12日上午進場，將舊有破損不堪路面刨除，現場工程人員表示，工程長度160公尺，多數刨5公分鋪5公分，路面隆起凹陷路段長達56公尺，寬7公尺處，則刨10公分鋪10公分加強處理，現已全部完工。

吳敏濟指出，日南陸橋東側坡道以及北上平面道路凹陷起伏嚴重，嚴重影響行車安全，經試挖探測後，橋面北側坡道部分已於10月更新完畢；北上下橋後平面道路改善工程於12日進行；陸橋南端至日南路口全長738公尺，也在今年4月完成，黎明路全線道路品質，已得到全面提升。

吳敏濟表示，為了便利幼獅工業區的交通，跨越海線鐵路日南陸橋於2012年啟用，數以萬計的重車經年累月輾壓，無論北側土坡或平面道路，都呈現嚴重波浪起伏。

住黎明路貨車司機陳燕輝抱怨，每天開著貨車出門送貨，途經日南陸橋時都要減速慢行，否則車輛會上下劇烈彈跳，不僅避震器壽命縮短，車上貨物也可能受到損壞；機車騎士則擔心摔車受傷，現在終於可以免除摔車恐懼。

(中時 )