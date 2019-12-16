屏科大時尚系畢業生林姿瑄（中），透過鮮豔色彩取代灰黑色調的工作服，顛覆外界對勞工想像。（林和生攝）

屏東科技大學時尚系以「拾字陸口」為主題舉辦畢業個展，象徵第16屆畢業生面臨人生未來道路將走上十字路口，作品從環保、勞工、社會等議題發想，透過服裝傳遞個人理念與勇往向前的信念，首日便吸引不少業界人士參與，對於學生創意皆給予高度評價。

作品融合服裝、飾品設計與藝術理論，班導師王韻坦言，這群學生想法多元且天馬行空，每個人關注的面向大不相同，因此在環境保護、戰爭、勞工及資訊爆炸等議題都有所著墨，感覺就像百家爭鳴，而且完成度高，值得細細品味。

以「怪誕馬戲團」為題的李芷君，有感現代社會媒體及資訊爆炸，民眾藉由接收資訊，一直盲目追求不健康的美感，因此選擇以鮮豔色彩呈現馬戲團風格，與披戴虛假的武裝，並透過暗色調布料表達人們將自卑感小心儲放在最陰暗的角落，且藉由反覆波浪設計達到戲劇張力。

林姿瑄則把焦點放在勞工議題，談到近來航空業罷工、低薪、超時等新聞，讓她開始注意到勞工階層的形象，外界總看到他們悲慘一面，因此透過華麗鮮豔的配色，以工裝風格為主軸，運用口袋、拉鍊與扣子的設計強調機能，讓人反思勞工的價值是什麼？

王韻表示，此次動態設計共展出150套服裝作品，加上靜態設計120件，除在校內呈現外，22日也將走出校園，選在屏東台糖縣民公園展出，邀請民眾一起到現場感受學生們沒有界限的想像力。

(中時 )