Google Maps(Google地圖)服務包山包海，在 Google Play Store 以及 Google 提供的 Apps 中，都是少數下載量超過 10 億等級的產品，使用者數量相當龐大。那麼你曉得 Google Maps 到底記錄了多少全球道路與街景嗎？答案絕對超乎你意料。

在《CNET》報導中，Google 首度揭曉了與 Google Maps 相關的地圖數據。Google 地圖的產品總監 Ethan Russell 指出，他們在街景(Street View)服務中，已經拍攝了相當 1000 萬英里(約1609萬公里)的街景圖圖像；而在 Google Earth (Google 地球)服務中，則是已經紀錄了 3600 萬平方英里(約 9232 萬平方公里)的衛星影像，覆蓋了地球上 98% 人口居住的地方。

以服務面來說，Google 地圖提供的服務相當多元，除了一般的汽車導航、機車導航、步行、搭乘交通捷運建議路線，此外還整提供了可查詢商家資訊、電話，以及推鄰近話題地點的服務，此外還記錄了大量各地特色景點，能讓你用 VR(虛擬實境)的方式更真實的體驗。不僅如此，近期也整合了 Google 翻譯功能，可讓使用者在手機上直接播放以當地語言唸出的地點名稱和地址，讓你出國洽公、旅行都更輕鬆。而正是看準了地圖服務的龐大商機與應用性，蘋果(Apple Inc.)在 iOS 13 當中捲土重來，重新製作了 Apple Maps(目前僅在美國地區推出全新的地圖)，但從目前兩者的服務內容來看(全新的蘋果地圖預計 2019 年支援全美地圖，2020 年拓展支援更多國家。當中全新的 Look Around 功能有點類似於 Google 街景)，蘋果若要趕上還有不少工作得努力。

(中時電子報)