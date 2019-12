退休的美國空軍中將史蒂文‧卡瓦斯特(Steven L. Kwast)上個月發表了一場與太空軍有關的演講,卻引發各種爭議,他暗示了下一個主要戰場將在外太空,而美國在這方面落後了,因為中國大陸「已經在建造太空海車(Navy in space),其中包括戰艦(battleship)和驅逐艦(destroyer)」。據一些報導,卡瓦斯特是被提前退役的,就是因為對太空軍的發言過於誇張而被列入不得升官的黑名單,卡瓦斯特決定在今年9月1日自請退休。

The Drive報導,根據他在美國空軍的官方資料,卡瓦斯特將軍畢業於美國空軍學院,獲得航空工程學位、哈佛大學甘迺迪政府學院的公共政策碩士學位,學歷不成問題。他是飛行員出身,駕駛過T-6、T-37和T-38教練機,以及F-15E戰機,擁有3,300多個飛行小時、650多個戰鬥小時。 在轉任文職以後,曾擔任勞克林空軍基地(Laughlin AFB)第47行動小組的司令,以及西摩·強森空軍基地(Seymour Johnson AFB)第4戰鬥機聯隊的司令。他最後一個職務是聖安東尼奧聯合基地(JBSA)擔任空中教育與訓練司令部(AETC)司令。

前美國空軍中將卡瓦斯特,演講提到許多太空軍的設想,以及戰略意義。(圖/美國空軍)

一些國防分析師和卡瓦斯特中將的子弟兵暗示,在他退休之前,他應該有機會被任命為新成立的太空部隊司令,因為在他最後幾年的軍旅生涯,參與籌畫太空軍的建立,並且積極推動。卡瓦斯特近年來發表了幾篇專訪,敦促美軍在太空中發揮更大的作用,以確保美國的經濟優勢,以及他認為美國價值觀可以持續散發。

卡瓦斯特在11月20日,於華盛頓特區的希爾斯代爾學院(Hillsdale College )發表了題為「建立美國太空部隊的迫切性」(The Urgent Need for a U.S. Space Force)演講,他提到「新技術對國家發展會產生革命性的力量」,比如核武器成為20世紀的超級大國的戰略價值,然後話鋒一轉,他認為「太空將是大國下一個競逐的空間,會永遠改變世界的強弱格局」。

卡瓦斯特相當在乎中國大陸的發展,他說中國大陸軍事和技術發展迅速增長,使得美國必須對新的太空科技進行大量投資的原因。「目前我們美國在太空上處於主導地位,但是必須注意趨勢線的幅度,如果我們不採取行動,那麼他們(指中國大陸)將在未來幾年超越我們。」

卡瓦斯特聲稱,中國大陸已經在建造「太空海軍」,其中包括「太空戰艦」和「太空驅逐艦」,所謂「戰艦和驅逐艦」是指「太空船具有殺死對手,並以優勢力量進行交流的能力」,而我們(美國)的太空船則尚不具備。

他認為,近年來中國大陸一直在迅速擴大太空科技的發展,比如2018年底,成功將嫦娥4號登陸到月球的背面,大陸也積極調查月球自然資源,以發展永久性月球基地的設想。同時大陸還正在開發「母艦飛機」(mothership-aircraft),也就是可重覆使用的有翼太空船,能將太空船和其他載荷發射到太空。總之,大陸的載人和無人太空技術,在某種程度上可以與美國相提並論。

在演講中的第12分鐘左右,卡瓦斯特又提出了更難以致信的說法,即美國目前擁有革命性的太空技術,遠超過現有我們認知層面,這些技術在落實以後,可能會使當前主要的航太能力都顯得過時:

卡瓦斯特說:「這類技術今天還在研發中。但是大多數美國人,以國會議員們都沒有時間去深入了解過。這種技術可以在不到一個小時的時間內,將人從從地球上任何地方,即時運送到最遙遠的一端。」

卡瓦斯特的評論相當奇特,我們不知道他有掌握多少可靠的內幕,他提到的威脅又有多少是合理的,但是卡瓦斯特的演講,顯然是在呼籲美國要加大力度對太空技術和太空軍事化的投資。

(中時電子報)