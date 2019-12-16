你要押藍莓勝出？還是挺薄荷會贏？彰化縣檢警近日掃蕩網路簽賭，監控網路選舉賭盤，3天內一舉破獲2起賭盤，雖未查獲賭金，但檢警卻發現莊家是正港英粉、賭客是死忠韓粉，還以蔬果代號作為下注暗語。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊丞璋表示，此次執行警政署第4次全國掃蕩賭博專案，3天破獲2起選舉賭盤，警詢後依違反《選舉罷免法》及《刑法》賭博罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局專案期間共計查獲賭博案49件53人，其中，六合彩賭博38件42人、網路(運動)簽賭8件8人、一般賭博3件3人；2件選舉賭盤分別透過網路簽賭與六合彩簽注站下注，每注一萬元。

根據檢警調查，莊家、賭客透過通訊軟體聯繫，並以「藍莓」、「薄荷」作為下注暗語代號，有趣的是，莊家是正港英粉，卻吸引死忠韓粉前來下注，為了拚輸贏、更賭一口氣，賭客下注後還非常積極向身邊親友拉票，賭性超堅強。

由於偵查不公開，檢警並未透漏下注賠率與賭盤詳細賭注內容，但根據了解，2016年總統選舉開票結果，彰化縣部分民進黨蔡英文得票數比國民黨朱立倫多出18萬餘票，此次賭盤亦開出當選者要讓票20萬票，賭客才算贏得賭注。

彰化縣警局局長方仰寧表示，選舉賭盤經常依附在六合彩及網路運動簽賭上，為避免選舉賭盤影響選舉公平性，彰警仍會積極佈線，加強查緝六合彩及網路賭博，呼籲想趁選舉撈一筆選舉財的非法業者切勿以身試法。同時警方也加強嚴辦賄選、暴力介入選舉、網路爭議（假）訊息等，以共同營造優質、乾淨的選舉環境，歡迎民眾踴躍撥打110報案專線或逕向刑大檢舉，提供妨害選舉相關情資。

(中時 )