玉山長期深耕校園、推行產學合作，座落於台灣大學校總區卓聯大樓的玉山銀行台大分行（16）日正式創新開業，為民營首家雙語示範分行。台大分行以FinTech Lab的概念進行整體設計，充滿金融科技的創新元素，還有人文藝術的精彩作品，打造充滿現代及科技感的金融服務場域。在分行自動化服務區，設置台大校園的第1台刷臉及外幣ATM，提供台大師生優質的金融服務。

玉山台大分行的全體主管同仁皆為台大校友，由來自於會計、資管、國企、財金、經濟等系所畢業的學長姊組成，多益成績平均850分以上，並由2011年玉山MA林敬偉擔任分行經理。台大分行的金融資訊看板、常用申請表單及營業大廳動線標誌皆以英語標註，並提供英文版網路銀行，每位同仁均能以流利的英語提供服務，外幣ATM也提供美元、日圓、港幣、人民幣等多種外幣快速提領，享有換匯提領等手續費優惠。

除了提供優質的金融服務與數位體驗外，玉山銀行台大分行也結合校園生態圈，打造創新型態的特色分行。營業大廳的多功能空間於營業時間內作為迎賓大廳使用，營業時間後將變身為多元講座及活動的舉辦場所，分行針對學生族群有興趣的議題，主動進行分享與交流，開業後首場講座聚焦國際交換學生的經驗分享，歡迎台大同學踴躍參與。

玉山銀行總經理黃男州表示，設立台大分行充分展現玉山致力打造校園首選品牌的決心，期望透過深耕校園及產學合作，不僅可以試行最新的金融科技，實驗創新的服務模式，培育更多優秀的人才，更可以讓學生提早瞭解金融產業及實務運作，提升台灣年輕世代的競爭力。此外，積極響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，2019年底前玉山銀行將完成設置1家雙語示範分行與6家雙語示範櫃台分行，並持續提供更多的雙語服務。

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