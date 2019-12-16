歲末年終，又到了企業舉辦尾牙的高峰期！根據yes123求職網16日發布的最新調查，今年有87.2％的企業表示，在「鼠年」農曆年前有計畫舉辦尾牙，該比例不僅高於去年的85.3％，並創下自2013年以來七年來新高！ 而在尾牙抽獎時，據yes123調查，上班族最期待的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序是：「現金」（61.6％）、「智慧型手機」（43.2％）、「汽車」（33.4％）、「平板電腦」（32.3％）、「百貨禮券」（31.1％）。

另外，六到十名依序是：「機車」（28.3％）、「機票」（21.6％）、「珠寶鑽石、黃金」（20.4％）、「超商禮券」（19.6％）、「液晶電視」（16.8％）。

反之，上班族最不期待的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序是：「公司自家產品或服務」（40.3％）、「茶葉禮盒」（39.1％）、「塑身、健身體驗券」（37.9％）、「米油鹽、調味醬料禮盒」（32.3％）、「美容護膚體驗券」（31.3％）。

另外，六到十名依序是：「化妝品、保養品禮盒」（26.9％）、「火烤兩用鍋」（25.9％）、「果汁機、食物調理機」（24.1％）、「廚具、鍋具」（21.2％）、「飯店住宿券」（18.6％）。

上述內容來自「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」，由yes123求職網於2019年11月21日到12月4日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、目前有工作的會員，有效問卷共1,288份；企業部分有效問卷共942份。

(工商 )