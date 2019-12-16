歲末年終，根據yes123求職網16日發布最新調查，高達90.4％的企業預計將在「鼠年」農曆年前，發放2019年的年終獎金，該比例略低於去年的92％；不過，今年企業年終獎金平均1.31個月，仍創下六年以來第三高（僅低於2018年、2014年）。

調查顯示，以「行業別」來看，年終獎金最高的依序是：「金融保險與會計統計業」（2.4個月）、「科技資訊業」（1.7個月）、「運輸與物流倉儲業」（1.56個月），以及「傳統製造業」（1.53個月）、「醫護與生技業」（1.46個月）。

反之，年終獎金最低的依序是：「大眾傳播與公關廣告業」（0.57個月）、「文教業」（0.7個月）、「農林漁牧礦與環保生態業」（0.86個月），以及「民生服務業（不含餐宿休旅）」（0.9個月）、「餐飲住宿與休閒旅遊業」（1個月）。

上述內容來自「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」，由yes123求職網於2019年11月21日到12月4日，以網路問卷進行抽樣，企業有效問卷共942份。

(工商 )