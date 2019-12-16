劉姓女警長相甜美，經常在臉書上分享工作、生活照。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

劉姓女警遭襲後，劇烈疼痛令她摀著眼彎下身來。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市一名29歲的莊姓男子14日晚間駕車行經五股區成泰路與新五路口時，與一名19歲的邱姓騎士發生行車糾紛，雙方當場在大馬路上互罵、推擠，警方獲報後立即到場控制，但趕來助陣的一名陳姓男子，居然還想朝對方揮拳，結果揍到一名劉姓女警，造成她左眼下方瘀眼、破皮，訊後警方也依傷害、妨害公務罪將陳男送辦。

據了解，當時莊男開車從巷弄中出來，遭到邱男按喇叭超車，雙方產生口角，後來邱男更趁紅燈時，騎到莊男車輛旁嗆聲，甚至上前拍打車窗，莊男也不甘示弱下車理論，2人當場在馬路上大吵。

警方獲報後，立即出動16名快打部隊警力到場，現場除了雙方駕駛外，還有各自助陣的6、7名友人，警方隨即將雙方人馬拉開，避免擴大衝突，但邱男叫來的一名19歲的陳姓男子，竟還不斷上前要跟對方理論，雖然警方擋在中間，不料他混亂中居然揮出一拳，揍向劉姓女警眼睛，劇烈疼痛令她摀著眼彎下身來，陳男則立刻被警方壓制在地。

被打的這名劉姓女警，2017年特考畢業，現服務於蘆洲分局成州派出所，長相甜美可人，還有一雙深邃大眼，經常在臉書上分享工作、生活照，朋友也都大讚他是「警花」一枚。

事後雖然陳男不斷向女警道歉，供稱是不小心，但警方仍依現行犯逮捕，並將一行人全數帶回警局釐清案情，訊後也依傷害及妨礙公務罪嫌將陳男送辦。

(中時 )