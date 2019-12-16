警方查獲以吳姓主嫌為主的犯罪集團，假藉居中調解金錢糾紛為由，強收取調解費、工作費，若有被害人不從，即教唆組織成員，向被害人施以暴力。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

選舉倒數，台中市警察局選前掃蕩地下賭盤，為期4天「全國同步掃黑行動專案」，破獲3件賭博案件，其中「吃魚」、「吃空心菜」等，做為總統候選人選舉賭盤代號，供賭客下注；另以吳姓主嫌為主的犯罪集團，糾眾行使暴力強收調解費，遭警方提報治平對象。

警方指出，吳姓主嫌為主的犯罪集團，假藉居中調解金錢糾紛為由，強收取調解費、工作費，若有被害人不從，即教唆組織成員，向被害人施以暴力；警方將吳列治平對象、組織共犯9名成員到案，依強盜、恐嚇、妨害自由及傷害等罪名檢肅到案；查獲改造槍械1支、空氣槍1支、海洛因、安非他命等毒品1批。

據了解，地下賭盤為躲避警方查緝，賭客以「吃魚」跟「吃空心菜」作為政黨總統候選人簽賭暗語；地下組頭以總統選舉結果為標的，開出「讓票賭局」，設立通訊軟體、網路簽賭，不斷散播2020年總統大選選舉賭盤訊息，吸引賭客紛紛下注，有員警發現，各地賭盤，卻有藍綠差距不相同現象。

警方執行「查緝賭博專案行動」出動835名警力，查獲選舉賭盤3件4人、職業賭場3件16人、6合彩簽賭37件39人、運動簽賭5件5人、網路賭博24件116人，共查獲72件180人、查扣賭金11萬1565元；警方持續監控選舉地下賭盤，一旦發現簽賭事實即展開查緝。

(中時 )