東基百貨今起展開2天義賣，吸引民眾前往「血拚」。（莊哲權攝）

為期兩天的東基百貨開賣了！每年歲末台東基督教醫院在各樓層設攤義賣美食及二手衣物，病房內的點滴架、送餐車全都派上用場，吸引不少民眾去「血拚」，1位連續4年都去逛百貨的葉媽媽說，可以做公益，又可以撿便宜，何樂而不為。

進入第14屆的東基百貨義賣今天由各個樓層的單位負責在電梯口開賣，10個層樓分別有美食、二手衣物、玩具等等，1樓櫃台志工提供的魯味最熱門，還有5位印尼籍配偶照服員，熱情推薦她們從半夜3點就起來準備的印尼薑黃飯，病房裡的點滴架成了衣架，還有推著餐車到處打游擊戰的「山地飯」。

因為有百貨可以逛，許多民眾從10樓往下逐層「血拚」，葉姓媽媽說，4年前到東基看病，不經意看到義賣，此後每年都會來光顧，為孩子添購衣服、玩具，既可撿便宜，又可做公益，幫助弱勢的人。

東基表示，截至去年東基百貨義賣所得累計總金額逾155萬元，最高紀錄是2014年的21萬多元，年度平均也將近12萬元，今年義賣所得扣除成本後將捐給「關山聖十字架療養院」。

院牧室主任潘世隆牧師表示，去年親自將義賣所得送到關山聖十字架療養院時，看見該院確實需要民眾持續支持與協助，而院內的外籍修女從年輕時就來到關山，照顧失能重癱者，迄今超過半世紀，如今年紀都已偏高，希望透過持續協助，助修女們一臂之力。

(中時 )