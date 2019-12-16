中共國家主席習近平周一（16日）在北京中南海接見述職的行政長官林鄭月娥時指出，2019年是香港回歸以來，最為嚴峻複雜、壓力大的一年，他讚揚林鄭月娥頂着壓力，堅守一國兩制原則底線、依法施政、恪盡職守，在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定。

綜合港媒報導，習近平說，林鄭月娥面對各種困難和壓力，做了大量刻苦工作，帶領特區政府積極回應社會關注，採取一系列政策措施扶助企業、紓解民困，為了社會解決深層次矛盾的問題，在非常時期展示的勇氣和擔當，中央予以充分肯定。

習近平又指，上月在巴西出席金磚國家領導人第十一次會晤時，已表明中央對香港局勢基本立場和態度，提出3個堅定不移，包括維護國家主權安全發展利益的決心、貫徹一國兩制方針的決心及反對任何外部勢力干涉香港的決心。

習近平強調，中央將繼續支持特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，希望社會各界人士團結一致，推動香港發展重回正軌。

林鄭月娥則表示，非常感謝國家主席習近平對香港近半年局勢的關心和對香港的指導，以及對特區政府及她本人在處理此次危機的信任和支持。

(中時電子報)