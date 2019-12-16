國民黨副總統候選人張善政（右四）下午與該黨雲林第一選區立委候選人張嘉郡（右三）和毛巾業者座談，張強調，民進黨不做，換人做。（許素惠攝）

國民黨副總統候選人張善政（右）強調當選後，一定廢除一例一休。（許素惠攝）

國民黨副總統候選人張善政下午與該黨雲林第一選區立委候選人張嘉郡和毛巾業者座談，業者提建言。（許素惠攝）

國民黨副總統候選人張善政下午與該黨雲林第一選區立委候選人張嘉郡和毛巾業者座談，業者提出稅、商標法、農地上工廠就地合法及設毛巾產業專區等問題及建議，張逐一回應，強調當選一定會優先在虎尾成立毛巾業專區，並廢除一例一休。

與毛巾業者座談，張善政允設毛巾專區

3、40位虎尾毛巾業者一起座談，雲林縣毛巾科技產業發展協會理事長李應興等人提出，包括一條毛巾要經過紡紗、染整等5段程序，但每段都要課稅，讓業者很困擾；又毛巾出產後可能得好幾年才會賣到消費者手上，但現行商標規定時常改變，讓業者難以跟上適從；而染料雖無毒，但因有顏色，每每被以可能汙染檢舉開罰，希望設毛巾產業專區；工廠就近在鄰近的農地上擴建，希望就地合法；設銀髮長青工作坊，讓已經上年紀的原有的毛巾工作者也有事做等。

張嘉郡當場問業者，如果設毛巾產業專區，大家都意願進駐嗎？最希望在哪裡設立？多位業者都點頭，強調最好就在虎尾。她說，既然如此，她當選一定會努力爭取以台糖地來設立。

張善政也非常支持設立專區，表示如此有整體汙水處理場，產業群聚對大家都好；課稅問題應該是一條龍，從原料到產出應該只課一次稅，相關稅法有規定；至於商標法的檢討，也歡迎大家連署提修法意見，將設「大家來修法」平台廣納意見。

張善政強調，一例一休一定會廢除，因為該規定不信任資方，政府管太多太細，把資方看成會虐待勞工，所以他和韓國瑜當選後一定廢除。

張嘉郡則說，民進黨曾經中央和地方，加上國會過半全面執政，但該做的都沒做，那就換人做看看。

(中時 )